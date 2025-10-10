IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verzeichnet am Abend Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 282,15 USD.

Die IBM-Aktie wies um 20:06 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 282,15 USD abwärts. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 281,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 289,15 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 285.045 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 301,03 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 6,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 203,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 27,84 Prozent Luft nach unten.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,70 USD je IBM-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,00 USD.

IBM ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent auf 16,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,17 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

