IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von IBM zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 288,87 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 288,87 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 290,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 289,15 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 76.818 IBM-Aktien.
Bei 301,03 USD markierte der Titel am 08.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 4,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 29,52 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,70 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.
Am 23.07.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,17 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur IBM-Aktie
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Erste Schätzungen: IBM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
IBM-Aktie mit Rekordhoch: Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic treibt den Kurs
Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2024
|IBM Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen