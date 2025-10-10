DAX24.596 -0,1%Est505.618 -0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.073 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,75 -2,3%Gold3.982 +0,1%
Notierung im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Nachmittag an Boden

10.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von IBM zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 288,87 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
248,80 EUR 0,60 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 288,87 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 290,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 289,15 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 76.818 IBM-Aktien.

Bei 301,03 USD markierte der Titel am 08.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 4,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 29,52 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,70 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.07.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumMeistgelesen
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

