IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 311,56 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 311,56 USD. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 317,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 309,00 USD. Bisher wurden heute 152.566 IBM-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 319,35 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 204,08 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 34,50 Prozent wieder erreichen.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,69 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 22.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 16,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14,97 Mrd. USD umsetzen können.

Am 28.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 27.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,35 USD je IBM-Aktie belaufen.

