IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 313,04 USD.

Um 20:07 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 313,04 USD nach oben. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 317,90 USD an. Bei 309,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 305.201 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 319,35 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 1,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 204,08 USD. Mit einem Kursverlust von 34,81 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,69 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

IBM ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 28.01.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 27.01.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,35 USD je IBM-Aktie.

