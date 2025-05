IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf IBM-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 255,49 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 256,00 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,43 USD. Bisher wurden heute 124.037 IBM-Aktien gehandelt.

Bei 266,30 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,23 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,55 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 35,99 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,75 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 23.04.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,75 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,54 Mrd. USD – ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die IBM-Bilanz für Q2 2025 wird am 23.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 29.07.2026.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 12,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

