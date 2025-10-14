IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag südwärts

So bewegt sich IBM

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 274,58 USD.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 274,58 USD abwärts. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 272,66 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 275,61 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.020 IBM-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (301,03 USD) erklomm das Papier am 08.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 9,63 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 203,61 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,67 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,70 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

IBM ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Am 28.10.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Erste Schätzungen: IBM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IBM-Aktie mit Rekordhoch: Kooperation mit 'Claude'-Entwickler Anthropic treibt den Kurs