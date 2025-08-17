IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die IBM-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 239,60 USD.

Die IBM-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 239,60 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 240,08 USD aus. Die IBM-Aktie sank bis auf 239,15 USD. Bei 239,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 73.411 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2024 Kursverluste bis auf 192,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 24,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,69 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,00 USD je IBM-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,98 Mrd. USD im Vergleich zu 15,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

