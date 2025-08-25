IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Nachmittag zu
Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 242,99 USD.
Das Papier von IBM legte um 15:51 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 242,99 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 244,98 USD aus. Bei 241,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.188 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 296,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 21,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.08.2024 (195,98 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 19,35 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,69 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,00 USD aus.
Am 23.07.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 1,96 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 11,16 USD im Jahr 2025 aus.
