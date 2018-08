Analyst: Datenskandal scheint Facebook-Nutzer "nicht zu interessieren" - Fazit: Kaufen!

Facebook sorgte für einen der größten Skandale in der Digitalgeschichte: Die Daten von über 87 Millionen Facebook -Nutzern sollen gekapert und unrechtmäßig an das Datenanalyse-Unternehmen Cambridge Analytica weitergegeben worden sein. Doch die Nutzer selbst scheint das nur nachhaltig interessiert zu haben. Analyst Michael Olsen von der Investmentbank Piper Jaffray sieht das als gutes Zeichen und empfiehlt Investoren die Facebook-Aktie zum Kauf.

Nutzer nicht um Konzern-Probleme besorgt

Seine Beobachtungen stützt der Analyst auf eine selbst durchgeführte Umfrage, an der rund 1.300 Instagram- und Facebook-Nutzer aus den USA teilgenommen haben. Den Ergebnissen zufolge soll sich bei rund zwei Drittel der Teilnehmer nichts an ihrer Aktivität bei den beiden Netzwerken im Vergleich zum letzten Jahr geändert haben. "Unsere Umfrage mit Facebook- und Instagram-Nutzern macht uns zuversichtlich, dass die meisten unbeeindruckt von dem negativen Newsflow sind", so der Analyst in einer Mitteilung am Mittwoch. Demzufolge würden die meisten Nutzer "nicht an den jüngsten Themen interessiert" sein. Ein Grund, um bei der Unternehmens-Aktie zuzuschlagen. Er hält an sein "Overweight"-Rating für das Wertpapier fest und setzt sein Kursziel bei 200 US-Dollar.

Experten gespalten

Doch nicht alle Analysten schließen sich der positiven Einschätzung zur Facebook-Aktie an. Schließlich haben die negativen Schlagzeilen um den mangelhaften Datenschutz und Fake News dem Konzern sehr zugesetzt. Hinzu kommen enttäuschende Quartalszahlen, schwache Umsatzprognosen und gesättigte Nutzerzahlen, die immer mehr Analysten veranlassen, von der Aktie abzuraten. TV-Ikone Jim Cramer sieht in Facebook keinen Wachstumswert mehr und schlägt anstatt FANG den neuen Begriff WANG (Walmart, Apple, Netflix und Google) vor. Allerdings gibt es auch andere Analysten, die wie Olsen eine ideale Einstiegschance in dem Papier sehen. Mark Mahaney von der RBC Capital Markets lobt beispielweise das beeindruckende Wachstum, den der Social Media-Gigant selbst unter Druck erzielt. Darüber hinaus solle man nicht außer Acht lassen, dass der Konzern mit Facebook, Instagram, Facebook-Messenger und WhatsApp gigantische Medien- und Messaging-Dienste besitzt, die erhebliches Aufwärtspotenzial hätten.

Redaktion finanzen.net

