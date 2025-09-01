Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 34,02 EUR abwärts.
Die Infineon-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 34,02 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie sank bis auf 33,99 EUR. Bei 34,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 552.221 Stück.
Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Mit einem Zuwachs von 15,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 31,89 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,19 EUR für die Infineon-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mrd. EUR gelegen.
Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.
