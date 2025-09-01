DAX23.762 -1,2%ESt505.344 -0,4%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,42 +1,9%Gold3.481 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DEUTZ 630500 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- NIO setzt mehr um -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Siemens, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzte mehr um NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzte mehr um
Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Infineon im Fokus

Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Mittag Verluste

02.09.25 12:06 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 34,02 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
34,11 EUR -0,49 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 34,02 EUR abwärts. Die Infineon-Aktie sank bis auf 33,99 EUR. Bei 34,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 552.221 Stück.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Mit einem Zuwachs von 15,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 31,89 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,19 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 05.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mrd. EUR gelegen.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient

So schätzen Analysten die Infineon-Aktie ein

Infineon-Aktie im Blick: Stabiler Ausblick trotz globaler Unsicherheiten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen