Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Infineon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,26 EUR.

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 34,26 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 34,43 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 33,94 EUR. Bei 34,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.066.573 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,09 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 32,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,91 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 05.08.2025 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Infineon dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,44 EUR im Jahr 2025 aus.

