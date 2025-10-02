DAX24.451 +1,4%Est505.667 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,02 -0,6%Gold3.886 +0,5%
Blick auf Infineon-Kurs

Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Donnerstagmittag

02.10.25 12:07 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie von Infineon zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 34,39 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 34,39 EUR nach oben. Bei 34,62 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,89 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.085.457 Aktien.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 14,66 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 48,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 42,91 EUR.

Am 05.08.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,30 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

