Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 34,52 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 34,52 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 34,62 EUR. Bei 33,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 320.349 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 12,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 32,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,352 EUR je Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 42,91 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor 10 Jahren verdient

Buy von Goldman Sachs Group Inc. für Infineon-Aktie