Infineon im Blick

Infineon Aktie News: Infineon steigt am Freitagnachmittag

05.09.25 16:09 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon steigt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 31,63 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 31,63 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.514.021 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 26,75 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,19 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

