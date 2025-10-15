DAX24.319 +0,3%Est505.632 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,35 +0,1%Gold4.215 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alibaba A117ME BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX im Plus -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Aktienentwicklung

Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag gefragt

15.10.25 09:22 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag gefragt

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 32,39 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
32,45 EUR 0,29 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 32,39 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,51 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 183.621 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,45 Prozent.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,91 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp Infineon-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Infineon-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
25.09.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
25.09.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Infineon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen