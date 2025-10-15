Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 32,39 EUR nach oben.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 32,39 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,51 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 183.621 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 39,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,45 Prozent.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,91 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

