Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 32,06 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 32,06 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 32,03 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 120.729 Stück.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Mit einem Zuwachs von 22,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,91 EUR für die Infineon-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,44 EUR je Aktie belaufen.

