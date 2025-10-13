DAX24.346 +0,4%Est505.557 +0,5%MSCI World4.281 +1,0%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.620 +1,9%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,58 +2,4%Gold4.099 +2,0%
Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Montagnachmittag positiv

13.10.25 16:08 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Montagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 32,39 EUR.

Infineon AG
32,25 EUR 0,35 EUR 1,10%
Um 15:52 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 32,39 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 33,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,77 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.126.944 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,75 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 39,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,91 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
09:41Infineon BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Infineon BuyUBS AG
25.09.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Infineon OverweightBarclays Capital
