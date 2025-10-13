Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Montagvormittag

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 32,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 32,32 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,32 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 424.413 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 22,02 Prozent Luft nach oben. Bei 23,17 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 28,30 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,352 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 42,91 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Infineon-Aktie

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an

So stuften die Analysten die Infineon-Aktie im vergangenen Monat ein