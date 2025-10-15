Infineon Aktie News: Infineon am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt ging es für das Infineon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 32,51 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 32,51 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 32,59 EUR. Mit einem Wert von 32,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 828.523 Infineon-Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 21,29 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,73 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,352 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,91 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,44 EUR fest.

