Insider bewegt Douglas-Aktien

28.08.25 10:01 Uhr

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Douglas-Aktie.

Kürzlich kam es bei Douglas zu Directors' Dealings. Am 27.08.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. 20.002 Douglas-Papiere zu jeweils 12,22 EUR erwarb am 22.08.2025 Lobelia Lux S.à r.l., in enger Beziehung. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Douglas zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,10 Prozent auf 12,34 EUR.

Die Douglas-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 12,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Douglas erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,31 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 107.692.312 beziffert.

Redaktion finanzen.net

