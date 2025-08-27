Insider bewegt Douglas-Aktien
Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Douglas-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Kürzlich kam es bei Douglas zu Directors' Dealings. Am 27.08.2025 wurde der Deal offiziell gemacht. 20.002 Douglas-Papiere zu jeweils 12,22 EUR erwarb am 22.08.2025 Lobelia Lux S.à r.l., in enger Beziehung. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Douglas zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,10 Prozent auf 12,34 EUR.
Die Douglas-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 12,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Douglas erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,31 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 107.692.312 beziffert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Douglas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Douglas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Douglas AG
Analysen zu Douglas AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|26.03.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|23.01.2013
|DOUGLAS halten
|equinet AG
|14.12.2012
|DOUGLAS halten
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2013
|DOUGLAS verkaufen
|Independent Research GmbH
|05.12.2012
|DOUGLAS verkaufen
|Frankfurter Tagesdienst
|04.12.2012
|DOUGLAS verkaufen
|National-Bank AG
|19.11.2012
|DOUGLAS reduce
|Commerzbank Corp. & Markets
|16.10.2012
|DOUGLAS underperform
|Cheuvreux SA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen