IonQ Aktie News: IonQ macht am Abend Boden gut

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von IonQ legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,6 Prozent auf 57,39 USD.

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 57,39 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IonQ-Aktie bei 57,80 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 57,20 USD. Bisher wurden via New York 2.250.683 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 84,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 47,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 15,85 USD. Abschläge von 72,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 06.08.2025. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte IonQ am 01.04.2026 präsentieren. IonQ dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,764 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

