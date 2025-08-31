JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 16,76 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 16,76 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 16,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,00 EUR. Bisher wurden heute 50.402 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei 29,20 EUR markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,32 Prozent.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,368 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,16 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 2,07 EUR im Jahr 2028 aus.

