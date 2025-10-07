DAX24.399 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1670 -0,4%Öl65,30 -0,3%Gold3.958 -0,1%
DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Aktien von LVMH und Kering profitieren von Hochstufung
Deutsche Telekom-Aktie steigt: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026
Notierung im Blick

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag an Fahrt

07.10.25 12:06 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 19,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,36 EUR 0,45 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 19,26 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 19,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,97 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.246 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 34,04 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 25,44 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,366 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,59 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 254,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu JENOPTIK AG

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen