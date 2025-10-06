DAX24.375 ±-0,0%Est505.628 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,69 +2,1%Gold3.941 +1,4%
Profil
Aktie im Blick

JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittag ins Plus

06.10.25 12:05 Uhr
JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 18,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,46 EUR 0,15 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 18,45 EUR zu. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.296 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,27 Prozent. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,17 Prozent.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,366 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 24,59 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,66 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
