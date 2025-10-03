DAX24.455 +0,1%Est505.655 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.974 -0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl64,73 +0,6%Gold3.861 +0,1%
JENOPTIK im Blick

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag in Rot

03.10.25 09:27 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagvormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 18,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,56 EUR -0,13 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 18,60 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,60 EUR. Bei 18,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.523 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 56,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,366 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 284,66 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 254,80 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
