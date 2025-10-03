JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 18,23 EUR.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 18,23 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 30.078 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,18 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,23 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,366 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

