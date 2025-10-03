JENOPTIK Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von JENOPTIK

Aktie im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 18,32 EUR.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 18,32 EUR. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,15 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,79 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.183 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 27,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,366 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,59 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 284,66 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 254,80 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2026 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

