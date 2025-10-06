JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Montagnachmittag an

JENOPTIK im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 19,05 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 19,05 EUR nach oben. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 19,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 18,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 261.512 JENOPTIK-Aktien.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,28 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 32,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,366 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,59 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 254,80 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren eingebracht

So stuften die Analysten die JENOPTIK-Aktie im vergangenen Monat ein

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren angefallen