JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 19,05 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 19,05 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,07 EUR. Bei 18,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 10.017 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 53,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 24,62 Prozent sinken.
JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,366 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 24,59 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.08.2025. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 254,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden.
Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 17.11.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
