JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Montagvormittag schwächer
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 19,46 EUR ab.
Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 19,46 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,43 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.137 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.
Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,93 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Abschläge von 26,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,363 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,94 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 13.08.2025. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 284,66 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
