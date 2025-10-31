JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von JENOPTIK

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 19,55 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 19,55 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,55 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 20.915 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 24,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 36,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,363 EUR je JENOPTIK-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,94 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 254,80 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Am 17.11.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

