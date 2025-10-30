JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 19,45 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 19,45 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 19,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.838 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 24,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 26,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 26,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,367 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 24,94 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Erste Schätzungen: JENOPTIK präsentiert Quartalsergebnisse

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr angefallen