Aktienkurs im Fokus

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Mittwochmittag

29.10.25 12:04 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Mittwochmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 19,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,95 EUR 0,36 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 19,95 EUR zu. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 20,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.561 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 24,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 28,02 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,367 EUR belaufen. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 24,94 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
