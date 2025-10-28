JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 19,92 EUR ab.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 19,92 EUR abwärts. Bei 19,92 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,18 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 46.110 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 24,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 24,00 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 27,91 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,367 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 24,94 EUR angegeben.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

