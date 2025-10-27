JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagvormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 20,56 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 20,56 EUR. Bei 20,60 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.662 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 24,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,367 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,94 EUR.

Am 13.08.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 284,66 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

