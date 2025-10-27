JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 20,48 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 20,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 20,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.552 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 24,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 29,88 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,367 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 24,94 EUR.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 284,66 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

