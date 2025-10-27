JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 20,52 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 20,52 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,92 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,40 EUR. Bisher wurden heute 63.125 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 16,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 42,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,367 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 24,94 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,30 EUR je Aktie.

