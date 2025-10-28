JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Dienstagmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 20,14 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 20,14 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 20,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.390 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,70 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,70 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,367 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,94 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR im Vergleich zu 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,30 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 3 Jahren gekostet

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr angefallen

Jenoptik: Spannender charttechnischer Durchbruch