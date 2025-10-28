DAX24.258 -0,2%Est505.699 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,57 -1,8%Gold3.904 -2,2%
So bewegt sich JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

28.10.25 09:22 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 20,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
20,04 EUR -0,24 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie musste um 09:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 20,06 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 20,06 EUR. Bei 20,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 263 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 24,70 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 23,13 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 39,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,367 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,94 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 284,66 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 254,80 Mio. EUR.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

