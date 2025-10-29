DAX24.114 -0,7%Est505.701 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.955 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,15 +1,1%Gold3.998 +1,5%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent  Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
Profil
Aktie im Fokus

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag kaum verändert

29.10.25 16:08 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 19,73 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,65 EUR 0,06 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 19,73 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,04 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,65 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,69 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.105 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,70 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Gewinne von 25,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,367 EUR je JENOPTIK-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,94 EUR.

Am 13.08.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 284,66 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Bildquellen: JENOPTIK

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
