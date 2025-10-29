JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 19,80 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 19,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,69 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.049 Stück gehandelt.

Bei 24,70 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 24,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 27,47 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,367 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 24,94 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2025 gerechnet. Am 17.11.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

