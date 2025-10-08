JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von JENOPTIK zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 19,13 EUR.

Bei der JENOPTIK-Aktie ließ sich um 15:50 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 19,13 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,28 EUR zu. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 77.132 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2024 bei 29,02 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 34,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,367 EUR je JENOPTIK-Aktie. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 254,80 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

