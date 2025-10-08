JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag in Rot

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 18,98 EUR abwärts.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:42 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 18,98 EUR abwärts. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,97 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,00 EUR. Zuletzt wechselten 36.800 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2024 auf bis zu 29,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 52,90 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,367 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,59 EUR an.

Am 13.08.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,30 EUR fest.

