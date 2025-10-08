JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 19,00 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 19,00 EUR. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,97 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.838 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2024 markierte das Papier bei 29,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 52,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 24,42 Prozent sinken.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,367 EUR je JENOPTIK-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,59 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umgesetzt.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

