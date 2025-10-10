JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 19,82 EUR ab.
Um 11:47 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 19,82 EUR ab. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,77 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.919 JENOPTIK-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2024 bei 29,02 EUR. Gewinne von 46,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 38,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,367 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 24,59 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,30 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
