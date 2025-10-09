JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Donnerstagvormittag
Die Aktie von JENOPTIK zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 19,49 EUR zu.
Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 19,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 19,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.173 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.
Bei 29,02 EUR erreichte der Titel am 11.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,32 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,367 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,59 EUR.
JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 254,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu JENOPTIK AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
