JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 19,96 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 19,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 20,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 120.341 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 29,02 EUR erreichte der Titel am 11.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 45,39 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,59 EUR je JENOPTIK-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie
TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren eingebracht
So stuften die Analysten die JENOPTIK-Aktie im vergangenen Monat ein
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren angefallen
Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu JENOPTIK AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|22.07.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.08.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.2018
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen