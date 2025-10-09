DAX24.660 +0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1614 -0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.043 +0,1%
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch
So entwickelt sich JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag

09.10.25 12:06 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 19,96 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
20,00 EUR 0,57 EUR 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 19,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 20,14 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 120.341 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,02 EUR erreichte der Titel am 11.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 45,39 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,59 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,49 Prozent zurück. Hier wurden 254,80 Mio. EUR gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

