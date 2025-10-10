JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Freitagvormittag an

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 20,04 EUR nach oben.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 20,04 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 20,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.142 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,81 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,34 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,367 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,59 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,30 EUR je Aktie.

