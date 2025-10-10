DAX24.631 +0,1%Est505.634 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,83 -0,6%Gold3.997 +0,5%
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht
Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
JENOPTIK im Fokus

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Freitagvormittag an

10.10.25 09:27 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Freitagvormittag an

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 20,04 EUR nach oben.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 20,04 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 20,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.142 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,81 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,34 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,367 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,59 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
