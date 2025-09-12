JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag fester

So entwickelt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 16,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 1,6 Prozent auf 16,44 EUR. Bei 16,52 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 40.717 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 77,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 14,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,366 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,59 EUR aus.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je JENOPTIK-Aktie.

