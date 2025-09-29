JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 17,14 EUR abwärts.
Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 17,14 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,08 EUR. Bei 17,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 19.576 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 41,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,366 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,59 EUR.
Am 13.08.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Datum
Rating
Analyst
24.09.2025
JENOPTIK Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025
JENOPTIK Buy
Warburg Research
28.08.2025
JENOPTIK Buy
Jefferies & Company Inc.
14.08.2025
JENOPTIK Neutral
UBS AG
14.08.2025
JENOPTIK Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
